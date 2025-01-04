«Раз нас для них не существует, мы решили им помочь!» Мэр Хаапсалу насмехается над ERR в соцсетях

В конце ноября мы писали о том, что решение ERR уволить местного корреспондента вызвало недовольство жителей Ляэнемаа. «Никто из редакции раньше не упоминал, что существует угроза увольнения. О решении я узнал лишь в среду утром, незадолго до его официального объявления», - поделился тогда в интервью Elu24 бывший корреспондент ERR Юхан Хепнер.

Новость вызвала широкий резонанс в социальных сетях, и многие до сих пор сомневаются, что это решение приведёт к заметной экономии для государства.

4 января мэр Хаапсалу Урмас Суклес разместил в Facebook-группе «Хаапсалу и Ляэнемаа» (Haapsalu & Läänemaa) короткий пост, в котором с иронией высказался о ERR. «Испытывающее финансовые трудности ERR отказалось от помощи жителей Ляэнемаа и Хийумаа в сохранении должности корреспондента, сославшись на необходимость сохранения независимости новостей. Раз для них нас больше не существует, мы с Карелем Раху решили помочь ERR с разработкой нового логотипа. Сэкономим им хотя бы на этом!»

Скриншот поста. Фото: Kuvatõmmis Facebookist