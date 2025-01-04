В районе порта под Копенгагеном заметили 20 неопознанных беспилотников. Полиция Дании начала расследование

О появлении дронов полиции рассказал очевидец. Он утверждал, что 3 января видел в порту около 20 беспилотников, которые вскоре улетели в сторону залива на большой скорости.

Когда полицейские прибыли на место, они заметили лишь четыре больших дрона над пристанью Кёге. Теперь полиция пытается определить общее количество беспилотников и кому они принадлежали. Отмечается, что на момент появления дронов разрешения на полеты в этом районе не выдавались.