Кинго признался, что вместе с ближайшими друзьями размышлял, кто из их сокурсников мог стать доносчиком и сообщить о происшествии в КГБ.

«Мы так и не смогли этого выяснить. Были догадки, но ни одного конкретного доказательства. Однако было очевидно, что среди нас были доносчики, возможно, даже несколько. Все-таки это был юридический факультет», - вспоминает Кинго. Он отметил, что они стали подходить к выбору друзей иначе: «Мы допускали в круг доверенных лишь тех, кто наверняка не мог быть связан с КГБ».

По словам Кинго, Пипко, будучи евреем, вызывал у них абсолютное доверие. «К тому же он не присутствовал на той вечеринке, так что точно не мог быть доносчиком. Я и еще один мой близкий друг в момент исполнения той песни находились в парной. Мы узнали о случившемся только потом, когда сокурсников начали вызывать в КГБ. Мы с ним могли доверять друг другу полностью - ни один из нас не мог быть замешан в этом деле», - рассуждает он.

Кинго также охарактеризовал Пипко как умного и способного человека. «Когда он поступил на наш курс, он говорил в основном только по-русски. Но за короткое время выучил эстонский».

Говоря о Пипко, Кинго отметил, что выбор юридической профессии был не случаен: его родители были известными адвокатами в Таллинне.