Президент США Дональд Трамп, вступающий в должность, хочет видеть новым послом США в Эстонии уроженца Эстонии Романа Пипко. «Ну что сказать, жизнь полна сюрпризов! Это, безусловно, главная сенсация сегодняшнего дня в моей маленькой вселенной», - отметил бывший телеведущий, свадебный церемониймейстер и писатель Харри Кинго.
Бывший сокурсник кандидата на пост посла США в Эстонии: мы были истинными врагами советской власти (1)
Харри Кинго в соцсетях поделился воспоминаниями о Романе Пипко, будущем после США в Эстонии, который в свое время был его сокурсником в Тартуском университете.
«Он был одним из наших близких друзей, надежным товарищем. Было ясно: еврейского парня КГБ завербовать не сможет. Если бы Пипко оказался доносчиком, никто из нашей маленькой компании никогда бы не окончил университет. Наши взгляды и разговоры были такими, что наш жизненный путь мог бы закончиться где-то в далекой и холодной ссылке», - рассуждает Кинго.
По его словам, они всегда были настоящими противниками советской власти, хотя до конкретных действий дело не доходило.
«Да мы и не собирались. У нас хватало здравого смысла. Мы не были фанатиками, как наш сокурсник Иллар Халласте, который из-за своей активности был отчислен из университета, хотя он позже все же закончил учебу. Во времена университета мы с Романом были большими друзьями и открыто обсуждали свое отношение к советской власти и происходящему вокруг», - отметил Кинго.
Он также вспомнил случай, связанный с КГБ:
«Кто-то может спросить, почему я упомянул КГБ. На первом курсе был инцидент, когда КГБ вмешался в дела нашего курса. На одной из вечеринок в сауне, где уже подействовали пиво и крепкие напитки, многие из нас пели «Песню лесных братьев». После этой вечеринки большинство участников вечера вызвали в главное здание КГБ в Тарту на улице Ванемуйне», - рассказал Кинго.
Кинго признался, что вместе с ближайшими друзьями размышлял, кто из их сокурсников мог стать доносчиком и сообщить о происшествии в КГБ.
«Мы так и не смогли этого выяснить. Были догадки, но ни одного конкретного доказательства. Однако было очевидно, что среди нас были доносчики, возможно, даже несколько. Все-таки это был юридический факультет», - вспоминает Кинго. Он отметил, что они стали подходить к выбору друзей иначе: «Мы допускали в круг доверенных лишь тех, кто наверняка не мог быть связан с КГБ».
По словам Кинго, Пипко, будучи евреем, вызывал у них абсолютное доверие. «К тому же он не присутствовал на той вечеринке, так что точно не мог быть доносчиком. Я и еще один мой близкий друг в момент исполнения той песни находились в парной. Мы узнали о случившемся только потом, когда сокурсников начали вызывать в КГБ. Мы с ним могли доверять друг другу полностью - ни один из нас не мог быть замешан в этом деле», - рассуждает он.
Кинго также охарактеризовал Пипко как умного и способного человека. «Когда он поступил на наш курс, он говорил в основном только по-русски. Но за короткое время выучил эстонский».
Говоря о Пипко, Кинго отметил, что выбор юридической профессии был не случаен: его родители были известными адвокатами в Таллинне.
«Помню, как позже мы с его отцом оказались на противоположных сторонах в судебном процессе. Его отец проиграл дело. Но благодаря Роману, который к тому времени уже давно эмигрировал, у нас с его отцом сложились хорошие отношения. Наши юридические споры в суде не касались наших личных отношений», - поделился воспоминаниями Кинго.
Кинго отметил, что Роман Пипко вел порядочную и спокойную жизнь. «Он не был любителем вечеринок, хотя такие на нашем курсе тоже встречались. Мы дружили до тех пор, пока Роман где-то в середине учёбы не эмигрировал из СССР вместе с матерью - сначала, кажется, в Италию, а затем в США», - вспоминает он.
Бывший сокурсник признался, что мало знает о дальнейшей судьбе Пипко.
«После окончания университета мы не поддерживали связь, но мне было бы интересно встретиться с ним и вспомнить наши старые добрые времена в Тарту. Однако теперь, когда он стал послом США, я не уверен, что он вообще доступен для общения. И я не знаю, какие мысли сейчас занимают его ум», - написал Кинго.
Он также поделился, что их курс был довольно необычным. Помимо Иллара Халласте, там учился политик Вальдо Рандпере (Партия реформ), а старостой курса был Аво Вийоль, который позже стал известен как растратчик государственных средств и человек с зависимостью от казино.
«А теперь Роман, мой близкий друг юности, снова в Эстонии! Если бы была такая возможность, я бы пригласил его в пивной бар, как мы делали раньше. Но сам я не пью, да и статус Романа, скорее всего, не позволит ему такой встречи. Так что это останется лишь мечтой», - заключил Кинго.