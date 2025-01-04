ФОТО Детская решительность спасла жизнь мужчине

Сегодня, 4 января, в 17:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Вильянди молодой человек ходит по льду ручья Валуоя. Во время звонка в Центр тревоги он провалился под лед.
Сегодня, 4 января, в 17:36 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в городе Вильянди молодой человек ходит по льду ручья Валуоя. Во время звонка в Центр тревоги он провалился под лед.
О происшествии сообщил 11-летний ребенок, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Мужчина провалился под лед примерно в 10 метрах от берега и оказался по грудь в воде.
До прибытия спасателей один из прохожих бросил пострадавшему веревку для страховки. Водолазы спасательной команды Вильянди прибыли на место в 17:43. Спасатели вытащили пострадавшего на берег, согрели его в полицейском автомобиле и вызвали скорую помощь. Он был передан бригаде скорой помощи в 17:56.
Уровень воды в ручье Валуоя значительно поднялся из-за недавних обильных осадков.
Спасательный департамент выражает благодарность детям, которые действовали смело и решительно, оставались спокойными в стрессовой ситуации и правильно поступили, позвонив в Центр тревоги и вызвав помощь.
Также Спасательный департамент напоминает, что в Эстонии действует запрет на выход на лед внутренних водоемов. Морозы еще не успели сделать лед достаточно прочным, и выход на него представляет серьезную угрозу для жизни. Если вы видите людей на льду, немедленно сообщайте об этом в Центр тревоги.