ФОТО Детская решительность спасла жизнь мужчине

О происшествии сообщил 11-летний ребенок, который находился на месте происшествия вместе с тремя друзьями. Мужчина провалился под лед примерно в 10 метрах от берега и оказался по грудь в воде.

До прибытия спасателей один из прохожих бросил пострадавшему веревку для страховки. Водолазы спасательной команды Вильянди прибыли на место в 17:43. Спасатели вытащили пострадавшего на берег, согрели его в полицейском автомобиле и вызвали скорую помощь. Он был передан бригаде скорой помощи в 17:56.

Уровень воды в ручье Валуоя значительно поднялся из-за недавних обильных осадков.

Спасательный департамент выражает благодарность детям, которые действовали смело и решительно, оставались спокойными в стрессовой ситуации и правильно поступили, позвонив в Центр тревоги и вызвав помощь.

Также Спасательный департамент напоминает, что в Эстонии действует запрет на выход на лед внутренних водоемов. Морозы еще не успели сделать лед достаточно прочным, и выход на него представляет серьезную угрозу для жизни. Если вы видите людей на льду, немедленно сообщайте об этом в Центр тревоги.