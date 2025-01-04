В США началось прощание с Джимми Картером. Государственные похороны бывшего президента продлятся неделю

В субботу тело Картера, умершего в своем родном Плейнсе, штат Джорджия, после краткой семейной церемонии перевезут в столицу штата Атланту, где с бывшим президентом будет устроено первое прощание, для жителей Джорджии.

Доступ к телу откроют в семь вечера по местному времени, все желающие попрощаться с Джимми Картером смогут сделать это до утра вторника, 7 января. В этот день траурная процессия направится в столицу, куда гроб с телом Картера перевезут на самолете и где он будет выставлен в здании Капитолия.

В Вашингтоне американцы будут прощаться с 39-м президентом с утра среды до утра четверга, 9 января. Президент Байден распорядился сделать 9 января выходным днем.

По завершении всех служб тело Картера перевезут обратно в родной город, где он будет погребен рядом с его женой Розалин, которая умерла в прошлом году в возрасте 96 лет.

Джимми Картер - пожилой, морщинистый мужчина с седыми волосами. На нем синяя клетчатая рубашка и черный клетчатый спортивный пиджак. Фото: Getty Images

Как проходят государственные похороны в США?

Государственные похороны - это мероприятие национального масштаба, проводимое в память выдающихся граждан страны, внесших огромный вклад в общественную жизнь.

В США этой чести удостаиваются большинство президентов, при условии, что их семья на это согласна.

Длится церемония минимум неделю, а то и все 10 дней, поскольку прощаются с покойным дважды: сначала на родине, а потом в столице.