Автомобиль врезался в бетонную стену: два человека доставлены в больницу

Вчера в 22.00 в волости Раквере на перекрестке дорог Варуди-Ванакюла и Варуди-Алткюла-Умбоя произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе полиции, автомобиль Volvo XC90, которым управлял 23-летний молодой человек, на T-образном перекрестке вылетел с дороги и врезался в бетонную стену.

Водитель и 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

За последние сутки это единственное зарегистрированное полицией ДТП, в котором пострадали люди.

Также вчера на дорогах Эстонии были пойманы 11 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.