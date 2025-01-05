В субботу, 4 января, поздно вечером в Ляэне-Вирумаа в результате ДТП пострадали два человека.
Автомобиль врезался в бетонную стену: два человека доставлены в больницу
Вчера в 22.00 в волости Раквере на перекрестке дорог Варуди-Ванакюла и Варуди-Алткюла-Умбоя произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе полиции, автомобиль Volvo XC90, которым управлял 23-летний молодой человек, на T-образном перекрестке вылетел с дороги и врезался в бетонную стену.
Водитель и 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу.
За последние сутки это единственное зарегистрированное полицией ДТП, в котором пострадали люди.
Также вчера на дорогах Эстонии были пойманы 11 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.