Вс, 5.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Автомобиль врезался в бетонную стену: два человека доставлены в больницу

Copy
Скорая помощь. Фото иллюстративное.
Скорая помощь. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В субботу, 4 января, поздно вечером в Ляэне-Вирумаа в результате ДТП пострадали два человека. 

Вчера в 22.00 в волости Раквере на перекрестке дорог Варуди-Ванакюла и Варуди-Алткюла-Умбоя произошло ДТП. 

Как сообщили в пресс-службе полиции, автомобиль Volvo XC90, которым управлял 23-летний молодой человек, на T-образном перекрестке вылетел с дороги и врезался в бетонную стену.

Водитель и 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу. 

За последние сутки это единственное зарегистрированное полицией ДТП, в котором пострадали люди.

Также вчера на дорогах Эстонии были пойманы 11 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх