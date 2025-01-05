«Приглашал к себе в гости, предлагал алкоголь и…»: житель Эстонии занимался растлением детей

В Раквереском доме суда был признан виновным Сандер 1989 года рождения: ему нравилось вместе с несовершеннолетними смотреть порнофильмы, распространять среди них порнографические материалы и предлагать им алкоголь.
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Сандер был признан виновным по трем эпизодам и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Но наказание останется условным, если он в течение испытательного срока в три года не совершит новое преступление. В течение испытательного срока Сандер будет находиться под контролем со стороны сотрудника службы пробации.