«Приглашал к себе в гости, предлагал алкоголь и…»: житель Эстонии занимался растлением детей

Сандер был признан виновным по трем эпизодам и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Но наказание останется условным, если он в течение испытательного срока в три года не совершит новое преступление. В течение испытательного срока Сандер будет находиться под контролем со стороны сотрудника службы пробации.

Список обвинений в адрес Сандера длинный и состоит из множества эпизодов. В период с осени 2022 года по весну 2024 года он неоднократно у себя дома сексуально соблазнял лиц в возрасте до 16 лет. Например, в присутствии несовершеннолетнего Л. он неоднократно демонстрировал по телевизору различные порнографические фильмы, где, среди прочего, мужчины занимались сексом друг с другом и женщины занимались сексом друг с другом. При этом сам Сандер мастурбировал и объяснял Л., как лучше себя удовлетворить, также рассказывал ему о сексе, разных позах в сексе, показывал журналы с порнографическим содержанием и секс-игрушки, в том числе резиновые фаллоимитаторы.