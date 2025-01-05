Обычно люди попадают сюда только после смерти. Если есть соответствующая галочка

Теперь он уже у нас. Когда он был жив, он приехал и сказал: «Дочка, теперь покажи мне, где здесь будет препарирование». Мы все обошли, осмотрели. Для человека это очень важно. Еще некоторые тоже приезжали посмотреть. Идет старичок, держится за мой локоть и хочет знать: где будут препарировать, где я буду храниться, где студенты будут учиться... Люди подходят к этому очень серьезно, они к этому готовятся.