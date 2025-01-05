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Большая разница: самые дорогие и самые дешевые квартиры в Эстонии

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Квартирные дома в Ласнамяэ.
Квартирные дома в Ласнамяэ. Фото: Madis Veltman / Postimees

В самой дорогой квартирной сделке 2024 года квартира в Таллинне сменила владельца за 1,26 миллиона евро, а самая дорогая сделка с квартирой в Йыгева достигла всего 72 500 евро.

В Пярну самая дорогая сделка с квартирой прошлого года достигла 700 000 евро, а в Тарту - 654 809 евро. Самые дорогие сделки превысили четверть миллиона евро в Хаапсалу (351 500 евро), Нарве (337 000 евро), Раквере (300 000 евро) и Курессааре (285 900 евро), пишет LVM Kinnisvara.

Самая дешевая сделка с квартирой (менее 5000 евро) была заключена в двенадцати городах. Самая дешевая квартира сменила владельца в Валга всего за 50 евро, в Вильянди - за 5000 евро, в Рапла - за 8000 евро и в Кярдла - за 9000 евро.

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