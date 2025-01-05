В самой дорогой квартирной сделке 2024 года квартира в Таллинне сменила владельца за 1,26 миллиона евро, а самая дорогая сделка с квартирой в Йыгева достигла всего 72 500 евро.
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Большая разница: самые дорогие и самые дешевые квартиры в Эстонии
В Пярну самая дорогая сделка с квартирой прошлого года достигла 700 000 евро, а в Тарту - 654 809 евро. Самые дорогие сделки превысили четверть миллиона евро в Хаапсалу (351 500 евро), Нарве (337 000 евро), Раквере (300 000 евро) и Курессааре (285 900 евро), пишет LVM Kinnisvara.