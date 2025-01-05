На шоссе встречаются покрытые льдом участки

Утром условия на дорогах различаются. В Северной и Центральной Эстонии крупные шоссе покрыты снегом или в колеях лежит смесь снега с реагентом, на западе и юге страны дороги преимущественно влажные от реагента, а на востоке они местами покрыты снегом или льдом.

Условия могут быть сложнее на небольших дорогах, где цикл обслуживания дольше по сравнению с крупными дорогами. В Северной и Центральной Эстонии местами идет снег, вблизи побережья местами метели. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране минусовая.

По прогнозу, днем ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снег, вблизи побережья поземка. Температура воздуха на западном побережье поднимется до околонулевой, в остальных регионах останется минусовой. Температура на поверхности дорог останется минусовой.