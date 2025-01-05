Разрушение Estlink 2 не отменит отключения Эстонии от энергосистемы России, но проблемы возможны, заявили в Литве

Намеченное на 8 февраля отключение Эстонии, Латвии и Литвы от энергосистемы России и Беларуси состоится. Проблемы с электрическими кабелями между Эстонией и Финляндией на эти планы не повлияют, заявили власти Литвы. Ранее именно в Литве фиксировали резкий рост цен после инцидента с танкером Eagle S и энергокабелем между Эстонией и Финляндией.