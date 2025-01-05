ЛИЦО НЕДЕЛИ Человек, который не позволил Гринчам украсть наше Рождество

После Рождества в Финском заливе произошло нечто необычное: финский «Медведь» остановил прибывшего из России «Орла», который хотел уничтожить все наши соединения на дне Финского залива. К моменту задержания Eagle S, протащив якорь и якорную цепь по морскому дну, успел повредить морской кабель Estlink 2 и четыре других кабеля передачи данных. Считается весьма вероятным, что в течение часа он также повредил бы подводный кабель Estlink 2 и недавно отремонтированный газопровод Balticconnector.

В первый день Рождества, 25 декабря, все спецподразделения полиции и погранохраны отмечали праздники в кругу семей. На страже были немногие, большинство из них были дома. Это означает, что они оставались трезвыми и в зоне доступа, и не переусердствовали с едой за рождественским столом, чтобы переедание не могло бы помешать выполнению задач в дальнейшем.

В 12:26 финские пограничники получили сообщение от сетевой компании Fingrid о том, что электрокабель Estlink 2 поврежден. После предыдущих злонамеренных перебоев была введена и неоднократно подтверждена процедура, согласно которой о любом сбое необходимо немедленно сообщать.

При взгляде на карту в штабе пограничников изначально подозреваемых было четверо, но очень быстро подозрение пало на 200-метровое судно Eagle S, вышедшее утром из порта Усть-Луга. Незадолго до того, как добраться до кабеля, корабль значительно замедлился, что позволяет предположить, что он, возможно, бросил якорь.