25 и 26 декабря 2024 года на море прошла необычная операция, в ходе которой спецподразделения захватили танкер российского теневого флота, который повредил кабели. Кто руководил этой операцией и что произошло, рассказывает эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Человек, который не позволил Гринчам украсть наше Рождество
После Рождества в Финском заливе произошло нечто необычное: финский «Медведь» остановил прибывшего из России «Орла», который хотел уничтожить все наши соединения на дне Финского залива. К моменту задержания Eagle S, протащив якорь и якорную цепь по морскому дну, успел повредить морской кабель Estlink 2 и четыре других кабеля передачи данных. Считается весьма вероятным, что в течение часа он также повредил бы подводный кабель Estlink 2 и недавно отремонтированный газопровод Balticconnector.
В первый день Рождества, 25 декабря, все спецподразделения полиции и погранохраны отмечали праздники в кругу семей. На страже были немногие, большинство из них были дома. Это означает, что они оставались трезвыми и в зоне доступа, и не переусердствовали с едой за рождественским столом, чтобы переедание не могло бы помешать выполнению задач в дальнейшем.
В 12:26 финские пограничники получили сообщение от сетевой компании Fingrid о том, что электрокабель Estlink 2 поврежден. После предыдущих злонамеренных перебоев была введена и неоднократно подтверждена процедура, согласно которой о любом сбое необходимо немедленно сообщать.
При взгляде на карту в штабе пограничников изначально подозреваемых было четверо, но очень быстро подозрение пало на 200-метровое судно Eagle S, вышедшее утром из порта Усть-Луга. Незадолго до того, как добраться до кабеля, корабль значительно замедлился, что позволяет предположить, что он, возможно, бросил якорь.
Незадолго до трех часов назначенный на должность четыре месяца назад глава полиции Илкка Коскимяки позвонил начальнику окружной полиции Хельсинки Яри Люкку. Распоряжение было сформировать рабочую группу, связанную с операцией на море. Для исполнения этого распоряжения начальник полиции Хельсинки выбрал Юху Хиетала, который прослужил в спецподразделении Karhu («Медведь») четверть века и руководил им в течение десяти лет.
Задача казалось простой, но никто никогда не пытался провести такую операцию. Конечно, случаи захвата кораблей в мировой истории были, но не в нашем регионе.
Юхе Хиетале было поручено перехватить судно российского теневого флота, чтобы оно не могло продолжать повреждать соединения. Он выполнил задачу, и ранним утром 26 декабря на борт корабля с вертолетов спустились служащие спецподразделения.
Писать о Юхе Хиетале должно было быть очень легко. Ведь все эстонцы знают всех финнов, а все эстонские полицейские знают всех финских полицейских. Исключением оказался командир Karhu Юха Хиетала. Потребовалось время, прежде чем стало понятно, что за человек Хиетала.
После операции Eagle S ценность Хиеталы в глазах его коллег наверняка вырастет еще больше
Во-первых, конечно, спецназовцы обычно не очень активны в колонках светской прессы или в социальных сетях. Те, кто знает Хиетала, описывают его как спокойного и уравновешенного семьянина. Как и все финны, Хиетала ценит время, проведенное в сауне и на даче.
Он профессионал, которого ценят коллеги в Финляндии, Эстонии и, конечно же, за рубежом. У него очень хорошая репутация в Европе, поскольку он уже давно представляет Финляндию в общеевропейской сети ATLAS. К этой сети относятся специальные подразделения полиции европейских стран. Karhu из Финляндии, K-komando из Эстонии. Контакты тесные, командиры спецподразделений встречаются регулярно. После операции Eagle S ценность Хиеталы в глазах его коллег наверняка вырастет еще больше.
По словам коллег Хиеталы, он спокойный и уверенный в себе человек, который в то же время умеет решать дела. Один человек, который охарактеризовал его, очень метко резюмировал: «Со стоическим спокойствием, но когда дело доходит до дела, он знает, что делает, и знает, с кем он это делает».
Разумеется, танкер теневого флота не был остановлен одним человеком. Свою роль сыграли все уровни финского руководства, вплоть до президента и премьер-министра. Несмотря на то, что Юха Хиетала во время задержания судна руководил кризисной командой, будучи руководителем специального подразделения, он не мог принять решение, имеющее очень высокий международный вес и влияние на реализацию морского права. Он также не мог сам отдать приказ использовать свое подразделение, поскольку за пределами территории Хельсинки на использование «Медведя» необходимо получить разрешение у начальника полиции Хельсинки Яри Люкку. Разумеется, в этом деле постоянно были задействованы глава полиции Илкка Коскимяки и начальник пограничной службы Маркку Хассинен. Как бы то ни было, но операцией на борту руководил Юха Хиетала и сотрудники его спецподразделения оказались на палубе корабля.
Поскольку Юха Хиетала тоже может оценить хорошую шутку, то через призму юмора можно сказать, что именно он вместе со своими товарищами остановил судно Гринчей, которые хотели украсть наше Рождество.