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Фонд интеграции открывает новый набор на бесплатные курсы эстонского языка для взрослых

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Курсы эстонского языка.
Курсы эстонского языка. Фото: PM/SCANPIX BALTICS

С 23 января в среде самообслуживания Фонда интеграции начнется регистрация на курсы эстонского языка для проживающих в Эстонии не менее пяти лет, а также для репатриантов.

Сообщается, что участники смогут изучать эстонский язык как на начальном (A1 и A2), так и на среднем уровне (B1.1 и B1.2). Занятия будут проходить в домах эстонского языка и языковых школах в разных регионах страны (включая Таллинн, Нарву, Тарту), а также онлайн.

В общей сложности открывается 75 учебных групп с началом обучения в январе, феврале, марте и апреле 2025 года. Всего доступно 1200 учебных мест: 512 - в январе, 464 - в феврале, 176 - в марте и 48 - в апреле.

Дополнительно предлагаются специализированные курсы, направленные на развитие конкретных языковых навыков и поддержку использования эстонского языка в повседневной жизни. В программу входят курсы письменной речи, разговорного языка, произношения, а также курсы, способствующие развитию коммуникативных навыков и знакомству с эстонской культурой. Обучение будет проходить как онлайн, так и очно в Нарве и Таллинне с начала января, февраля или марта. Открывается 17 специализированных курсов, на которых доступно 340 учебных мест.

Для удобства поиска организаторы курсов рекомендуют использовать фильтры по трем параметрам: название курса, уровень и место проведения. Это поможет быстрее найти подходящие курсы и зарегистрироваться на них.

Регистрация начинается в 10 часов 23 января.

Регистрация будет открыта до заполнения учебных групп и закроется за день до начала курса. Следующий набор на аналогичные курсы эстонского языка для постоянных жителей и репатриантов планируется в конце лета перед началом занятий в августе-сентябре.

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