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В соседней с Эстонией Псковской области после новой атаки дронов губернатор пугает население штрафами за фейерверки

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, известный как «духовник Путина», 2020 год.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и псковский митрополит РПЦ Тихон Шевкунов, известный как «духовник Путина», 2020 год. Фото: Скриншот Youtube

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, через регион которого накануне пролетели несколько ударных дронов, обратился к местным жителям с просьбой дать возможность «выспаться».

После атаки беспилотников на терминалы порта Усть-Луга, которая состоялась 4 января, губернатор Псковской области призвал жителей этого граничащего с Эстонией региона РФ воздержаться от использования пиротехники. В России продолжаются новогодние праздники. Усть-Луга находится недалеко от Нарвы.

«С 10:00 утра 2 января действует запрет на использование пиротехнических изделий - салютов и фейерверков! Исключение составляют только хлопушки и бенгальские огни», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

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