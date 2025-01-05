Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, через регион которого накануне пролетели несколько ударных дронов, обратился к местным жителям с просьбой дать возможность «выспаться».
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В соседней с Эстонией Псковской области после новой атаки дронов губернатор пугает население штрафами за фейерверки
После атаки беспилотников на терминалы порта Усть-Луга, которая состоялась 4 января, губернатор Псковской области призвал жителей этого граничащего с Эстонией региона РФ воздержаться от использования пиротехники. В России продолжаются новогодние праздники. Усть-Луга находится недалеко от Нарвы.