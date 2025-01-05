План государства обеспечить к 2030 году все потребности Эстонии в электроэнергии за счет возобновляемых источников включает строительство энергетических парков по всей стране, в том числе на землях RMK.
КАРТА ⟩ Ветряные электростанции, построенные на государственных землях, снизят цены на электроэнергию
В декабре прошлого года на аукцион было выставлено около 85 кв. км государственной земли, большая часть которой находится в ведении Центра управления государственными лесами (RMK), а меньшая часть - Земельного департамента.
Министр окружающей среды Йоко Алендер (Партия реформ) заявила, что застройщик, выигравший аукцион, будет иметь временное право на использование государственной земли, сама земля все равно останется в собственности государства. «На первые три года с застройщиком будет заключен договор, который позволит ему ходатайствовать перед местным самоуправлением о проведении процедуры планирования и получения соответствующих разрешений, а также проводить более детальные исследования, чтобы определить, какой ветропарк подходит для данной территории», - пояснила она.
Если местное самоуправление утвердит план в течение трех лет, с застройщиком будет заключен срочный договор на право застройки государственной земли сроком до 39 лет.
Подходящая для строительства ветропарка территория будет определена после утверждения плана. По словам Алендер, опыт показывает, что в процессе планирования при поиске оптимального решения площадь, пригодная для строительства ветропарка, значительно уменьшается. Таким образом, вероятно, что договоры на право застройки будут заключены на меньшую территорию, чем 85 кв. км.
По словам министра, строительство ветропарков как источников производства энергии поможет повысить надежность местного энергоснабжения и снизить цену на электроэнергию.
Согласно оценке Министерства климата, достижение целей по развитию наземной ветроэнергетики (в рамках аукционов добавится около 1300 МВт мощности ветроустановок, а общий портфель ветроэнергии составит 2850 МВт) приведет к тому, что с 2030 года среднегодовая цена на электроэнергию составит 6,6 цента за кВт/ч. С добавлением 1000 МВт мощности морских ветроустановок к 2035 году эта цена снизится до 5,5 цента за кВт/ч.
В IV квартале прошлого года биржевая цена на электроэнергию составляла 8,6 цента за кВт/ч, а среднегодовая цена - 8,7 цента за кВт/ч.
Из-за дополнительных налогов и сборов, которые прибавляются к биржевой цене, средняя биржевая цена на электроэнергию может не отражать ту цену, которую платят все потребители (например, при использовании фиксированного тарифного пакета).
Территории тщательно изучены
На участках, выставленных на аукцион для строительства ветропарков, компания Natura провела исследования живой природы: птиц, летучих мышей, летяг, а также инвентаризацию растительности (лесные, болотные и луговые места обитания).
На большинстве территорий потребуется применять меры по смягчению воздействия, такие как использование видеодатчиков для обнаружения птиц, остановка турбин, маркировка турбин, изменение частоты вращения лопастей или их окраска и т. д.
Кроме того, были выявлены небольшие или фрагментированные территории, на которых строительство полноценного ветропарка нецелесообразно. Однако такие участки могут быть использованы для расширения уже планируемых неподалеку ветропарков или установки отдельных ветрогенераторов.