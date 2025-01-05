КАРТА Ветряные электростанции, построенные на государственных землях, снизят цены на электроэнергию

В IV квартале прошлого года биржевая цена на электроэнергию составляла 8,6 цента за кВт/ч, а среднегодовая цена - 8,7 цента за кВт/ч.

Из-за дополнительных налогов и сборов, которые прибавляются к биржевой цене, средняя биржевая цена на электроэнергию может не отражать ту цену, которую платят все потребители (например, при использовании фиксированного тарифного пакета).

Территории тщательно изучены

На участках, выставленных на аукцион для строительства ветропарков, компания Natura провела исследования живой природы: птиц, летучих мышей, летяг, а также инвентаризацию растительности (лесные, болотные и луговые места обитания).

На большинстве территорий потребуется применять меры по смягчению воздействия, такие как использование видеодатчиков для обнаружения птиц, остановка турбин, маркировка турбин, изменение частоты вращения лопастей или их окраска и т. д.

Кроме того, были выявлены небольшие или фрагментированные территории, на которых строительство полноценного ветропарка нецелесообразно. Однако такие участки могут быть использованы для расширения уже планируемых неподалеку ветропарков или установки отдельных ветрогенераторов.