Единственное веганское кафе (все блюда состоят только из растительных ингредиентов) в Тарту Veg Machine прекратит свою деятельность в комплексе Aparaaditehas в феврале. Однако, в отличие от заведения Trikster Tihane, которое недавно закрыло свои двери в том же здании, закрытие популярного веганского ресторана связано не с плохим экономическим положением, а с желанием владельца наслаждаться жизнью. Именно поэтому в последний день пройдет большая вечеринка.
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Уйти на пике успеха: популярное кафе объявило о закрытии и сокращении сотрудников
Кафе Veg Machine появилось благодаря счастливому стечению обстоятельств в 2016 году, когда Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки искал поставщика общественного питания, и Маарья Лайневийр решила подать заявку. К ее великому удивлению, ее выбрали, хотя у нее даже не было необходимого для приготовления еды на мероприятии оборудования.