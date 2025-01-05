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Уйти на пике успеха: популярное кафе объявило о закрытии и сокращении сотрудников

Перевод: София Солдатенко
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Владелица кафе Veg Machine Маарья Лайневийр закрывает свой бизнес в Тарту, поскольку хочет наслаждаться жизнью и принимать новые вызовы, а не обанкротиться или перегореть.
Владелица кафе Veg Machine Маарья Лайневийр закрывает свой бизнес в Тарту, поскольку хочет наслаждаться жизнью и принимать новые вызовы, а не обанкротиться или перегореть. Фото: Margus Ansu

Единственное веганское кафе (все блюда состоят только из растительных ингредиентов) в Тарту Veg Machine прекратит свою деятельность в комплексе Aparaaditehas в феврале. Однако, в отличие от заведения Trikster Tihane, которое недавно закрыло свои двери в том же здании, закрытие популярного веганского ресторана связано не с плохим экономическим положением, а с желанием владельца наслаждаться жизнью. Именно поэтому в последний день пройдет большая вечеринка.

Кафе Veg Machine появилось благодаря счастливому стечению обстоятельств в 2016 году, когда Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки искал поставщика общественного питания, и Маарья Лайневийр решила подать заявку. К ее великому удивлению, ее выбрали, хотя у нее даже не было необходимого для приготовления еды на мероприятии оборудования.

«Только когда я услышала, что меня выбрали организатором питания, я поняла, что теперь мне действительно придется этим заниматься. Мне пришлось открыть письмо, отправленное организаторам мероприятия, и прочитать то, что я им обещала, - вспоминает владелица Veg Machine Маарья Лайневийр. - Очевидно, что без фестиваля в Вильянди не было бы и кафе Veg Machine. Это дало мощный толчок и уверенность в себе, поскольку обеспечивать питанием надо было не несколько часов, ведь фестиваль длился четыре дня и собрал огромное количество людей».

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