Моста между материком и Муху нет, но ограничения на землю остались

В 2023 году правительство прекратило разработку проекта, хотя расходы на создание моста или туннеля уже были произведены. Было анонсировано, что план создания постоянной связи через пролив Суур-Вяйн будет разработан только в 2028 году и потребует дополнительных инвестиций в размере 4,5 млн евро. Весь процесс на тот момент оценивался в 15-40 миллионов евро в зависимости от выбранной альтернативы, которой может быть либо туннель, либо мост.