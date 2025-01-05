После остановки проекта по созданию постоянного сообщения между материком и островом Муху, волость Муху хочет снять ограничения с земель, отведенных под застройку моста.
Моста между материком и Муху нет, но ограничения на землю остались
Как сообщает ERR, волость Муху хочет освободить земли, предусмотренные для маршрутных коридоров моста через пролив Суур-вяйн.
Ограничения касаются около 40 участков по обе стороны от порта Куйвасту.
Однако в волости Сааремаа считают, что в будущем государство, возможно, вернется к вопросу строительства моста, поэтому ограничения следует частично сохранить.
В 2023 году правительство прекратило разработку проекта, хотя расходы на создание моста или туннеля уже были произведены. Было анонсировано, что план создания постоянной связи через пролив Суур-Вяйн будет разработан только в 2028 году и потребует дополнительных инвестиций в размере 4,5 млн евро. Весь процесс на тот момент оценивался в 15-40 миллионов евро в зависимости от выбранной альтернативы, которой может быть либо туннель, либо мост.