Украина перешла в наступление в Курской области России

​Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утром в воскресенье сообщил о переходе украинской армии в наступление в Курской области.

«В Курской области у россиян большие волнения, так как они были атакованы в нескольких направлениях, и это стало для них неожиданностью. Силы обороны работают», - написал Коваленко в своих аккаунтах в соцсетях.