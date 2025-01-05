В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили о переходе украинской армии в наступление в Курской области. Информацию косвенно подтвердили и в Офисе президента Зеленского, и российские пропагандисты. По неподтвержденным данным в Курск приехал заместитель министра обороны Евкуров.
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Украина перешла в наступление в Курской области России
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утром в воскресенье сообщил о переходе украинской армии в наступление в Курской области.