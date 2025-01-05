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Украина перешла в наступление в Курской области России

Обновлено 5 января 2025, 13:25
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Разбитая российская военная техника в районе Суджи, Курская область РФ, 2024 год.
Разбитая российская военная техника в районе Суджи, Курская область РФ, 2024 год. Фото: Kirill Chubotin/SIPA/Scanpix

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщили о переходе украинской армии в наступление в Курской области. Информацию косвенно подтвердили и в Офисе президента Зеленского, и российские пропагандисты. По неподтвержденным данным в Курск приехал заместитель министра обороны Евкуров.

​Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утром в воскресенье сообщил о переходе украинской армии в наступление в Курской области.

«В Курской области у россиян большие волнения, так как они были атакованы в нескольких направлениях, и это стало для них неожиданностью. Силы обороны работают», - написал Коваленко в своих аккаунтах в соцсетях.

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