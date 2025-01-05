Ослика Перри, ставшего популярным в 2001 году после выхода первой части мультфильма «Шрек», усыпили из-за болезни.
Ослик, ставший прототипом героя из «Шрека», умер в США в возрасте 30 лет
Об этом сообщил проект Barron Park Donkey на странице в Instagram. Дженни Киратли, которая ухаживала за ослом, рассказала изданию Palo Alto, что Перри мучился от воспаления копытной ткани. Много месяцев его состояние ухудшалось, пока дрессировщики не решили, что ослика пора усыпить.
Чтобы придать реалистичности героям мультфильма «Шрек», дизайнеры компании Pacific Data Images изучали движение и поведение животных на пастбище. Там они увидели Перри и выбрали его моделью для лучшего друга огра. К сожалению, ослика не указали в титрах к «Шреку», отметили в Barron Park Donkeys.