Ослик, ставший прототипом героя из «Шрека», умер в США в возрасте 30 лет

Об этом сообщил проект Barron Park Donkey на странице в Instagram. Дженни Киратли, которая ухаживала за ослом, рассказала изданию Palo Alto, что Перри мучился от воспаления копытной ткани. Много месяцев его состояние ухудшалось, пока дрессировщики не решили, что ослика пора усыпить.