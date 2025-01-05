Эстонские легкоатлеты побили старые рекорды

Виола Хэмбидж побила рекорд Эстонии по шорт-треку в гонке 600 метров в возрасте U20 на пятничных соревнованиях в Валмиере. Новые рекордные цифры 1:31.08.

Ранее рекорд среди юниоров до 20 лет, установленный Эгле Ульясе в 2003 году, составлял 1:33,45.

«Такой результат стал для меня настоящим сюрпризом: я целилась на время 1:35-1:36 и даже не думала, что смогу пробежать так быстро!» - рассказала 18-летняя Хэмбидж в интервью Pärnu Postimees.

В субботу на соревнованиях по легкой атлетике в Таллинне на Кубке Александра Чикина 16-летний Эрвин Маркус Раудсепп пробежал ту же дистанцию за 1:22,45, установив рекорд Эстонии среди юношей до 18 лет. Ранее этот рекорд (1:23,0) с 1990 года принадлежал Вадиму Огнещикову.