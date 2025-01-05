Хотя восточная граница Финляндии закрыта уже более года, это не помешало предприятиям северного соседа поставлять в Россию товары, необходимые для ведения войны.
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Финские компании обходят санкции против России, используя маршруты через страны Балтии
По данным финской таможни, в Россию экспортируются высокотехнологичные изделия, которые могут использоваться для производства дронов. Из Финляндии также продолжают поступать предметы роскоши, включая модную одежду и спортивное снаряжение, сообщает Yle.