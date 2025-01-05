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Финские компании обходят санкции против России, используя маршруты через страны Балтии

Перевод: Сергей Светлов
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Пограничный пункт Ваалимаа. Восточная граница с Финляндией закрыта.
Пограничный пункт Ваалимаа. Восточная граница с Финляндией закрыта. Фото: Lauri Heino/LEHTIKUVA/SIPA

Хотя восточная граница Финляндии закрыта уже более года, это не помешало предприятиям северного соседа поставлять в Россию товары, необходимые для ведения войны.

По данным финской таможни, в Россию экспортируются высокотехнологичные изделия, которые могут использоваться для производства дронов. Из Финляндии также продолжают поступать предметы роскоши, включая модную одежду и спортивное снаряжение, сообщает Yle.

Поток таких запрещенных товаров идет в Россию из Финляндии, несмотря на санкции, введенные с начала войны в Украине в феврале 2022 года. Yle сделало такие выводы, основываясь на таможенной статистике и перечне дел, находящихся в производстве судов.

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