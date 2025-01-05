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Русский язык убран с сайта Рийгикогу

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При попытке открыть русскоязычную версию сайта Рийгикогу в январе 2025 года стало появляться сообщение на эстонском языке: «К сожалению, такой страницы не найдено!»
При попытке открыть русскоязычную версию сайта Рийгикогу в январе 2025 года стало появляться сообщение на эстонском языке: «К сожалению, такой страницы не найдено!» Фото: скриншот https://www.riigikogu.ee/rus/

Парламент Эстонии лишился русскоязычной версии сайта. Официальная причина - низкая посещаемость. Ранее Минюст отказался от переводов законов на русский язык, а правительство - от трансляций на русском языке своих регулярных пресс-конференций.

С 1 января 2025 года перестала работать русскоязычная версия сайта Рийгикогу. Сейчас пользователям доступны материалы только на эстонском и английском языках. При попытке открыть раздел https://www.riigikogu.ee/rus/ выпадает сообщение на эстонском языке: «К сожалению, такой страницы не найдено!»

«Пресс-служба парламента сообщила Rus.ERR, что, согласно решению правления Рийгикогу, которое было принято в ноябре, русскоязычная версия сайта будет закрыта с 2025 года из-за низкой посещаемости», - сообщает ERR.

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