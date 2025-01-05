Русский язык убран с сайта Рийгикогу

С 1 января 2025 года перестала работать русскоязычная версия сайта Рийгикогу. Сейчас пользователям доступны материалы только на эстонском и английском языках. При попытке открыть раздел https://www.riigikogu.ee/rus/ выпадает сообщение на эстонском языке: «К сожалению, такой страницы не найдено!»