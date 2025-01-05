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Торгово-промышленная палата: план сокращения потребления алкоголя должен содержать реальные цели

Перевод: Сергей Светлов
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После снижения акциза на алкоголь в 2019 году, акцизы вновь повысятся с начала 2024 года, увеличив акциз как на пиво, так и на крепкий алкоголь.
После снижения акциза на алкоголь в 2019 году, акцизы вновь повысятся с начала 2024 года, увеличив акциз как на пиво, так и на крепкий алкоголь. Фото: Arvo Meeks

Торгово-промышленная палата поддерживает план сокращения потребления алкоголя, однако отмечает, что планируемые меры по его реализации не должны ограничиваться увеличением объема бюрократии, а должны реально способствовать достижению поставленной цели.

Палата считает важным, чтобы направления развития сокращения потребления алкоголя на ближайшее десятилетие рассматривали причины употребления алкоголя. В настоящее время план включает различные стратегические цели и направления деятельности, которые в основном содержат запреты, ограничения и регламентации. При этом документ не содержит анализа причин употребления алкоголя в Эстонии.

По мнению палаты, наряду с разработкой новых мер необходимо также оценить эффективность уже существующих.

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