По сообщению Департамента транспорта, из-за наводнения окрестности моста Раудна непроходимы для автомобилей.
Автомобили не могут проехать в районе моста через реку Раудна
В районе моста через реку Раудна на 19-20 км шоссе Килду-Окса-Тырамаа в Соомаа наводнение. Легковые автомобили не могут проехать, условия в направлении Килду уточняются.
В начале года река Раудна вышла из берегов - вода размыла дороги и местами угрожала залить дома. Во второй половине дня в пятницу необычно высокий уровень воды вновь начал снижаться.