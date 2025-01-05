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Автомобили не могут проехать в районе моста через реку Раудна

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В районе моста через реку Раудна - наводнение.
В районе моста через реку Раудна - наводнение. Фото: Marko Saarm

По сообщению Департамента транспорта, из-за наводнения окрестности моста Раудна непроходимы для автомобилей.

В районе моста через реку Раудна на 19-20 км шоссе Килду-Окса-Тырамаа в Соомаа наводнение. Легковые автомобили не могут проехать, условия в направлении Килду уточняются.

В начале года река Раудна вышла из берегов - вода размыла дороги и местами угрожала залить дома. Во второй половине дня в пятницу необычно высокий уровень воды вновь начал снижаться.

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