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Эстонские предприятия обгоняют конкурентов в сфере оборонной промышленности: опыт войны в Украине ввел правило четырех минут

Перевод: Ева Ойжинская
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Полуторакилограммовый боеприпас, произведенный фирмой Go Craft и предназначенный для небольшого дрона.
Полуторакилограммовый боеприпас, произведенный фирмой Go Craft и предназначенный для небольшого дрона. Фото: Mihkel Maripuu

Эстонская оборонная промышленность напоминает деревню изобретателей: конкурентное преимущество большинства компаний заключается в оригинальных инженерных разработках и программном обеспечении, созданных именно здесь. Однако в стране есть и предприятия, производящие оружие, известное уже более ста лет.

По словам председателя совета Союза предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии Таави Вескимяги, общий оборот компаний, входящих в союз, в прошлом году составил 500 миллионов евро. В этом году ожидается дальнейший рост благодаря крупному государственному заказу на сумму сто миллионов евро. Продукция, произведенная в рамках этого заказа, будет отправлена для использования в Украине.

В декабре журналисты Postimees посетили небольшую выставку эстонской военной промышленности, которая проходила на заводе BLRT. Эта компания также связана с оборонной промышленностью: она занимается строительством и ремонтом военных кораблей.

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