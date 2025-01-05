Эстонские предприятия обгоняют конкурентов в сфере оборонной промышленности: опыт войны в Украине ввел правило четырех минут

По словам председателя совета Союза предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии Таави Вескимяги, общий оборот компаний, входящих в союз, в прошлом году составил 500 миллионов евро. В этом году ожидается дальнейший рост благодаря крупному государственному заказу на сумму сто миллионов евро. Продукция, произведенная в рамках этого заказа, будет отправлена для использования в Украине.