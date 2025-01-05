Эстонская оборонная промышленность напоминает деревню изобретателей: конкурентное преимущество большинства компаний заключается в оригинальных инженерных разработках и программном обеспечении, созданных именно здесь. Однако в стране есть и предприятия, производящие оружие, известное уже более ста лет.
Для подписчиков
Эстонские предприятия обгоняют конкурентов в сфере оборонной промышленности: опыт войны в Украине ввел правило четырех минут
По словам председателя совета Союза предприятий оборонной и космической промышленности Эстонии Таави Вескимяги, общий оборот компаний, входящих в союз, в прошлом году составил 500 миллионов евро. В этом году ожидается дальнейший рост благодаря крупному государственному заказу на сумму сто миллионов евро. Продукция, произведенная в рамках этого заказа, будет отправлена для использования в Украине.