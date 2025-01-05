Если в позапрошлом году количество ДТП с пострадавшими в Пярнумаа значительно снизилось, то в прошлом году ситуация на дорогах заметно ухудшилась - количество аварий с погибшими или ранеными выросло на четверть по сравнению с годом ранее.
Для подписчиков
Полиция: большинство прошлогодних ДТП можно было избежать
В Пярнумаа в прошлом году произошло 120 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибло пять человек и 143 получили ранения. По вине пьяных водителей произошло восемь ДТП, в которых погибли два человека и восемь были ранены.