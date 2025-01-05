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Полиция: большинство прошлогодних ДТП можно было избежать

Перевод: Сергей Светлов
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В прошлом году в Пярнумаа произошло 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Иллюстративное фото.
В прошлом году в Пярнумаа произошло 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

Если в позапрошлом году количество ДТП с пострадавшими в Пярнумаа значительно снизилось, то в прошлом году ситуация на дорогах заметно ухудшилась - количество аварий с погибшими или ранеными выросло на четверть по сравнению с годом ранее.

В Пярнумаа в прошлом году произошло 120 ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибло пять человек и 143 получили ранения. По вине пьяных водителей произошло восемь ДТП, в которых погибли два человека и восемь были ранены.

Как и раньше, более половины ДТП с пострадавшими происходили в светлое время суток.

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