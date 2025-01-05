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Крупный тунец ушел с молотка за внушительную сумму

Перевод: Ева Ойжинская
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В Токио на первом в году рыбном аукционе продали крупного тунца по второй самой высокой цене в истории.
В Токио на первом в году рыбном аукционе продали крупного тунца по второй самой высокой цене в истории. Фото: Reuters/ScanPix

В субботу на первом в новом году рыбном аукционе на знаменитом токийском рынке за обычного тунца заплатили 207 миллионов йен (примерно 1,28 миллиона евро). Хотя цена не побила рекордов, она стала второй по величине в истории, что дает надежду на восстановление японской экономики, сообщает агентство Kyodo.

276-килограммовый тунец был выловлен недалеко от побережья префектуры Аомори, вблизи города Ома. Солидную сумму за рыбу внесли совместно оптовый торговец и компания, владеющая сетью ресторанов Sushi Ginza Onodera.

«Первый тунец года приносит удачу. Мы хотим, чтобы люди улыбались, наслаждаясь нашими блюдами», - отметил президент сети ресторанов Синдзи Нагао.

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