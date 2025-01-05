В субботу на первом в новом году рыбном аукционе на знаменитом токийском рынке за обычного тунца заплатили 207 миллионов йен (примерно 1,28 миллиона евро). Хотя цена не побила рекордов, она стала второй по величине в истории, что дает надежду на восстановление японской экономики, сообщает агентство Kyodo.
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Крупный тунец ушел с молотка за внушительную сумму
276-килограммовый тунец был выловлен недалеко от побережья префектуры Аомори, вблизи города Ома. Солидную сумму за рыбу внесли совместно оптовый торговец и компания, владеющая сетью ресторанов Sushi Ginza Onodera.