Крупный тунец ушел с молотка за внушительную сумму

В Токио на первом в году рыбном аукционе продали крупного тунца по второй самой высокой цене в истории.

В субботу на первом в новом году рыбном аукционе на знаменитом токийском рынке за обычного тунца заплатили 207 миллионов йен (примерно 1,28 миллиона евро). Хотя цена не побила рекордов, она стала второй по величине в истории, что дает надежду на восстановление японской экономики, сообщает агентство Kyodo.