Прогноз: доходы Банка Эстонии в 2025 году превысят расходы

Прогнозируется, что доходы Банка Эстонии в 2025 году превысят расходы. В начавшемся году банк инвестирует в основное оборудование 5,3 миллиона евро. Наибольшая часть инвестиций будет связана с разработкой информационной системы Atlas для обработки и анализа статистических данных, проект, который был запущен в 2023 году. Введение системы Atlas обеспечит более эффективное и интегрированное создание статистики, что приведет к более высокому качеству результатов.