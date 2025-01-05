Правительство Германии грозит судом депутату бундестага за ложь о том, что Шольц поедет в Москву

Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Хебештрайт, пишет «Медуза».

4 января Кизеветтер написал в соцсети X, что «появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц отправится в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля». В этот день должны состояться досрочные выборы в немецкий парламент. Депутат назвал это «сюрпризом предвыборной кампании». Источника этой информации он не назвал. Он также утверждает, что в марте пройдет встреча российского президента с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Планы встретиться с Путиным отверг сам Шольц. Он назвал заявление Кизеветтера ложью, сообщает Tagesschau.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также назвал ложью слова депутата. «Такая поездка не планируется и не имеет никакого смысла. Сейчас готовятся юридические шаги в связи с этим», - сказал он.

В декабре Spiegel писал, что Шольц якобы планирует в ближайшие дни посетить Москву для переговоров с Путиным о прекращении войны в Украине. При этом собеседник издания в ХДС называл эту информацию «слухами», подтверждения которым нет.