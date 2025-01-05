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На дорогах по-прежнему скользко

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.
Скользкая дорога. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Департамент транспорта предупреждает о зимних условиях на дорогах - гололедице и покрытых льдом участках дорог.

Во второй половине дня в воскресенье крупные шоссе покрыты смесью реагента и снега в колеях, а местами влажные от реагента. В Центральной Эстонии и Харьюмаа местами идут сильные снегопады, которые могут ограничивать видимость и делать дороги скользкими. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране минусовая.

По прогнозу, вечером ожидается преимущественно погода без осадков, ночью местами возможны небольшие снегопады. Температура воздуха и на поверхности дорог останется минусовой.

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