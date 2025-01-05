Департамент транспорта предупреждает о зимних условиях на дорогах - гололедице и покрытых льдом участках дорог.
На дорогах по-прежнему скользко
Во второй половине дня в воскресенье крупные шоссе покрыты смесью реагента и снега в колеях, а местами влажные от реагента. В Центральной Эстонии и Харьюмаа местами идут сильные снегопады, которые могут ограничивать видимость и делать дороги скользкими. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране минусовая.
По прогнозу, вечером ожидается преимущественно погода без осадков, ночью местами возможны небольшие снегопады. Температура воздуха и на поверхности дорог останется минусовой.