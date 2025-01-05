Вакцины нет, лекарств нет: в Китае распространяется новый вирус

Как пишет RTVI со ссылкой на сообщение управления, вирус вызывает острые респираторные инфекции, в том числе бронхиолит и пневмонию. Особенную опасность он несет младенцам, пожилым и людям с ослабленной иммунной системой.

Симптомы инфекции обычны: насморк, кашель, высокая температура, затрудненное дыхание. Передается вирус воздушно-капельным путем - чихание, кашель, беседа на близком расстоянии.

Ученые поясняют, что лекарства от метапневмовируса нет, так как до этого его считали незначительным. Поэтому лечение сводится к облегчению симптомов и укреплению организма.

По данным китайских СМИ, больницы в северных провинциях Китая переполнены, на Тайване жителей просят вернуться в масочный режим. Несколько случаев заболевания обнаружили в Великобритании.