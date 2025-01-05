ХАМАС опубликовал видео с 19-летней израильской заложницей на фоне переговоров о перемирии

Родители Лири Эльбаг в ответ на опубликованное видео сказали, что оно разрывает их сердца на части, и призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху принимать решения, как если бы его собственные дети были там.

В штаб-квартире Форума семей заложников и пропавших без вести, представляющем интересы родных взятых в плен, сказали, что видео с Лири - это жестокое и неопровержимое доказательство того, что всех заложников надо вернуть домой как можно скорее.

Лири Эльбаг была взята в плен вместе с шестью другими женщинами-призывниками на военной базе Нахаль-Оз на границе с Газой в ходе нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Пять девушек остаются в заложниках.

В декабре высокопоставленный палестинский чиновник рассказал Би-би-си, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников почти завершены, но надо решить еще несколько ключевых вопросов.

Президент страны Ицхак Герцог в разговоре с родителями Эльбаг заявил, что делегация Израиля будет оставаться за столом переговоров до того, как все заложники вернутся домой.

Сообщения о возобновившихся переговоров появились в то время, как Израиль ужесточил атаки на Газу. Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, заявило в воскресенье 5 января, что в результате бомбардировок за последние 24 часа погибли 88 человек.

Один из ударов по дому в Газе в субботу унес жизни 11 человек, включая 7 детей, утверждает гражданское агентство обороны Газы.