ХАМАС выложил видео с 19-летней заложницей, израильтянкой Лири Эльбаг, на фоне переговоров о прекращении огня, которые возобновились в Катаре. На видео девушка просит правительство Израиля достичь соглашения с группировкой.
ХАМАС опубликовал видео с 19-летней израильской заложницей на фоне переговоров о перемирии
Родители Лири Эльбаг в ответ на опубликованное видео сказали, что оно разрывает их сердца на части, и призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху принимать решения, как если бы его собственные дети были там.
В штаб-квартире Форума семей заложников и пропавших без вести, представляющем интересы родных взятых в плен, сказали, что видео с Лири - это жестокое и неопровержимое доказательство того, что всех заложников надо вернуть домой как можно скорее.
Лири Эльбаг была взята в плен вместе с шестью другими женщинами-призывниками на военной базе Нахаль-Оз на границе с Газой в ходе нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Пять девушек остаются в заложниках.
В декабре высокопоставленный палестинский чиновник рассказал Би-би-си, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников почти завершены, но надо решить еще несколько ключевых вопросов.
Президент страны Ицхак Герцог в разговоре с родителями Эльбаг заявил, что делегация Израиля будет оставаться за столом переговоров до того, как все заложники вернутся домой.
Сообщения о возобновившихся переговоров появились в то время, как Израиль ужесточил атаки на Газу. Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, заявило в воскресенье 5 января, что в результате бомбардировок за последние 24 часа погибли 88 человек.
Один из ударов по дому в Газе в субботу унес жизни 11 человек, включая 7 детей, утверждает гражданское агентство обороны Газы.
На кадрах с места происшествия видны местные жители в поисках выживших среди обломков и тела погибших, завернутые в саваны.
«Мощный взрыв разбудил нас. Все тряслось, - рассказал AFP житель соседнего дома Ахмед Мусса. - Там жили дети, женщины. Там не было никого, кто был в розыске или мог бы представлять угрозу».
Израильские военные в воскресенье заявили, что они поразили более ста террористических целей в Секторе Газа за последние два дня и уничтожили десятки боевиков ХАМАС.
Война Израиля с ХАМАС началась с атаки боевиков на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которой погибли около 1200 человек и 251 были взяты в плен.
Военная кампания Израиля, направленная на уничтожение группировки, унесла жизни более чем 45800 человек, согласно подконтрольному ХАМАС минздраву Газы.
В субботу в ведомстве заявили, что все три правительственных госпиталя на севере территории были полностью выведены из строя и уничтожены израильскими военными.
Израильские военные ввели блокаду некоторых районов на севере Газы в октябре. ООН заявила, что регион, в котором, по оценком, остаются от 10 000 до 15 000 человек, находится в почти полной осаде, в то время как израильские силы жестко ограничивают доступ к поставкам гуманитарной помощи.
В конце декабря израильские военные вынудили пациентов и медперсонал покинуть госпиталь Камал Адван в Бейт-Лахии, утверждая, что больница была оплотом террористов ХАМАС. Директор госпиталя Хоссам Абу Сафийя был арестован.
Сообщалось, что часть пациентов и медперсонала были перемещены в индонезийский госпиталь неподалеку. Но минздрав Газы заявил в субботу, что этот госпиталь тоже больше не работает, вместе с госпиталем в Бейт-Ханун.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус вновь призвал прекратить атаки на больницы и работников здравоохранения. «Людям в Газе необходим доступ к медицине», - сказал он.
Израиль утверждает, что действует в рамках международного права, и мирные жители не являются целями атак ЦАХАЛ.