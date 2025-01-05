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ХАМАС опубликовал видео с 19-летней израильской заложницей на фоне переговоров о перемирии

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BBC
Родители Лири Эльбаг вышли на демонстрацию в Тель-Авиве в субботу, требуя прекращения огня.
Родители Лири Эльбаг вышли на демонстрацию в Тель-Авиве в субботу, требуя прекращения огня. Фото: BBC News

ХАМАС выложил видео с 19-летней заложницей, израильтянкой Лири Эльбаг, на фоне переговоров о прекращении огня, которые возобновились в Катаре. На видео девушка просит правительство Израиля достичь соглашения с группировкой.

Родители Лири Эльбаг в ответ на опубликованное видео сказали, что оно разрывает их сердца на части, и призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху принимать решения, как если бы его собственные дети были там.

В штаб-квартире Форума семей заложников и пропавших без вести, представляющем интересы родных взятых в плен, сказали, что видео с Лири - это жестокое и неопровержимое доказательство того, что всех заложников надо вернуть домой как можно скорее.

Лири Эльбаг была взята в плен вместе с шестью другими женщинами-призывниками на военной базе Нахаль-Оз на границе с Газой в ходе нападения ХАМАС в октябре 2023 года. Пять девушек остаются в заложниках.

В декабре высокопоставленный палестинский чиновник рассказал Би-би-си, что переговоры о прекращении огня и освобождении заложников почти завершены, но надо решить еще несколько ключевых вопросов.

Президент страны Ицхак Герцог в разговоре с родителями Эльбаг заявил, что делегация Израиля будет оставаться за столом переговоров до того, как все заложники вернутся домой.

Сообщения о возобновившихся переговоров появились в то время, как Израиль ужесточил атаки на Газу. Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, заявило в воскресенье 5 января, что в результате бомбардировок за последние 24 часа погибли 88 человек.

Один из ударов по дому в Газе в субботу унес жизни 11 человек, включая 7 детей, утверждает гражданское агентство обороны Газы.

На кадрах с места происшествия видны местные жители в поисках выживших среди обломков и тела погибших, завернутые в саваны.

«Мощный взрыв разбудил нас. Все тряслось, - рассказал AFP житель соседнего дома Ахмед Мусса. - Там жили дети, женщины. Там не было никого, кто был в розыске или мог бы представлять угрозу».

Израильские военные в воскресенье заявили, что они поразили более ста террористических целей в Секторе Газа за последние два дня и уничтожили десятки боевиков ХАМАС.

В субботу как минимум 30 палестинцев погибли в результате удара Израиля.
В субботу как минимум 30 палестинцев погибли в результате удара Израиля. Фото: Getty Images

Война Израиля с ХАМАС началась с атаки боевиков на юг Израиля 7 октября 2023 года, в результате которой погибли около 1200 человек и 251 были взяты в плен.

Военная кампания Израиля, направленная на уничтожение группировки, унесла жизни более чем 45800 человек, согласно подконтрольному ХАМАС минздраву Газы.

В субботу в ведомстве заявили, что все три правительственных госпиталя на севере территории были полностью выведены из строя и уничтожены израильскими военными.

Израильские военные ввели блокаду некоторых районов на севере Газы в октябре. ООН заявила, что регион, в котором, по оценком, остаются от 10 000 до 15 000 человек, находится в почти полной осаде, в то время как израильские силы жестко ограничивают доступ к поставкам гуманитарной помощи.

В конце декабря израильские военные вынудили пациентов и медперсонал покинуть госпиталь Камал Адван в Бейт-Лахии, утверждая, что больница была оплотом террористов ХАМАС. Директор госпиталя Хоссам Абу Сафийя был арестован.

Сообщалось, что часть пациентов и медперсонала были перемещены в индонезийский госпиталь неподалеку. Но минздрав Газы заявил в субботу, что этот госпиталь тоже больше не работает, вместе с госпиталем в Бейт-Ханун.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус вновь призвал прекратить атаки на больницы и работников здравоохранения. «Людям в Газе необходим доступ к медицине», - сказал он.

Израиль утверждает, что действует в рамках международного права, и мирные жители не являются целями атак ЦАХАЛ.

BBC
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