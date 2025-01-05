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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Яркое зрелище: на сцене Эстонского драматического театра блистает уникальное кабаре

Перевод: Сергей Светлов
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Популярное кабаре DRAG SHOW vol 4 стало ярким событием новогодней ночи и последующих дней на сцене Эстонского драматического театра. Как и в прошлые годы, это невероятно успешное кабаре уверенно вела несравненная мадам Андрус Ваарик, которую в этот раз сопровождала сенсационная Вилита. Посмотрите галерею, чтобы увидеть, как прошли незабываемые вечера в компании драг-квин!

Посреди зала Эстонского драматического театра тянется узкий подиум, из колонок льется музыка, которая подхватывает нас вихрем, стены сверкают, лучи света мерцают, и по очереди перед нами проходят эти безумные люди, которые способны на один вечер превратить всю вселенную в место встречи счастливых существ.

Кабаре - это совместный проект Эстонской академии музыки и театра (EMTA), Эстонского драматического театра, Эстонской художественной академии (EKA) и Школы грима. Его можно увидеть с 31 декабря по 6 января. Спектакль 31 декабря был новогодним спецпоказом.

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