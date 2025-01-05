БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ Яркое зрелище: на сцене Эстонского драматического театра блистает уникальное кабаре

Посреди зала Эстонского драматического театра тянется узкий подиум, из колонок льется музыка, которая подхватывает нас вихрем, стены сверкают, лучи света мерцают, и по очереди перед нами проходят эти безумные люди, которые способны на один вечер превратить всю вселенную в место встречи счастливых существ.