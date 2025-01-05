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ГАЛЕРЕЯ Старейшина Кесклинна: Дед Мороз не является частью волшебного леса на Ратушной площади

Перевод: Сергей Светлов
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Завтра таллиннская Ратушная площадь превратится в волшебный лес. Уютное и атмосферное место приправит щепоткой волшебства гуляющий среди людей Дед Мороз. «Дед Мороз - не часть нашего волшебного леса», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла (Партия реформ).

Таллиннская рождественская ярмарка завершила свою работу 27 декабря, а на ее месте теперь возводится волшебный лес, который откроется завтра.

Сегодня днем ​​над волшебным лесом еще работали - в зарослях не хватало фигурок. Однако для многих неожиданностью стало появление в лесу Деда Мороза, с которым дети и взрослые могли сделать фотографии.

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