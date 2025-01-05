Завтра таллиннская Ратушная площадь превратится в волшебный лес. Уютное и атмосферное место приправит щепоткой волшебства гуляющий среди людей Дед Мороз. «Дед Мороз - не часть нашего волшебного леса», - сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла (Партия реформ).
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Старейшина Кесклинна: Дед Мороз не является частью волшебного леса на Ратушной площади
Таллиннская рождественская ярмарка завершила свою работу 27 декабря, а на ее месте теперь возводится волшебный лес, который откроется завтра.