ГАЛЕРЕЯ Старейшина Кесклинна: Дед Мороз не является частью волшебного леса на Ратушной площади

Таллиннская рождественская ярмарка завершила свою работу 27 декабря, а на ее месте теперь возводится волшебный лес, который откроется завтра.

Сегодня днем ​​над волшебным лесом еще работали - в зарослях не хватало фигурок. Однако для многих неожиданностью стало появление в лесу Деда Мороза, с которым дети и взрослые могли сделать фотографии.