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Белобровцев о лишении избирательных прав: такая инициатива в демократическом правовом государстве – полный абсурд

Перевод: Сергей Светлов
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Вадим Белобровцев.
Вадим Белобровцев. Фото: Mihkel Maripuu

Заместитель председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу Вадим Белобровцев раскритиковал планы по ограничению избирательных прав - по его словам, целью такой инициативы является не оптимизация безопасности, а нечто иное.

«Честно говоря, я бы никогда не подумал, что в моей родной Эстонии дойдет до того, что людей начнут лишать избирательных прав только потому, что у них “неправильный” паспорт. Людей, многие из которых родились здесь и прожили всю жизнь, которые лояльны государству, работают, растят детей и внуков, платят налоги и заботятся об Эстонии. Такая инициатива в демократическом правовом государстве - полный абсурд. Попытка изменить ради этого важнейший документ страны - это абсурд в кубе», - пишет Вадим Белобровцев в газете Kesknädal.

Депутат Рийгикогу продолжает: «В чем же вина этих людей, что они сделали не так, если их хотят лишить избирательных прав? На самом деле - ни в чем. Просто спустя 33 года после восстановления независимости Эстонии некоторые политики вдруг решили, что эти люди представляют угрозу безопасности государства».

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