Белобровцев о лишении избирательных прав: такая инициатива в демократическом правовом государстве – полный абсурд

«Честно говоря, я бы никогда не подумал, что в моей родной Эстонии дойдет до того, что людей начнут лишать избирательных прав только потому, что у них “неправильный” паспорт. Людей, многие из которых родились здесь и прожили всю жизнь, которые лояльны государству, работают, растят детей и внуков, платят налоги и заботятся об Эстонии. Такая инициатива в демократическом правовом государстве - полный абсурд. Попытка изменить ради этого важнейший документ страны - это абсурд в кубе», - пишет Вадим Белобровцев в газете Kesknädal.