Свежевыпавший снег позволяет идти по следам хищников. В субботу, 4 января, на угодьях охотничьего общества Вамбола на охоту вышли 94 человека, которые окружили пятерых животных.
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Сорок охотников охотились на вредоносных волков
Охотничье общество Сыргавере организовало охоту в воскресенье. В воскресенье утром в деревню Куукла, расположенную между Пярсти и Вастемыйза, собрались более сорока охотников, чтобы поймать одного из вредоносных волков, который наводил ужас на окрестные дома, тренируя свои охотничьи навыки.