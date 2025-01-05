Сорок охотников выслеживали волков-вредителей

Охотничье общество Сыргавере организовало охоту в воскресенье. В воскресенье утром в деревню Куукла, расположенную между Пярсти и Вастемыйза, собрались более сорока охотников, чтобы поймать одного из вредоносных волков, который наводил ужас на окрестные дома, тренируя свои охотничьи навыки.