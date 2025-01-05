Что известно о большом наступлении ВСУ в Курской области

Минобороны России утверждает, что штурмовой группе ВСУ было нанесено поражение.

«Артиллерией и авиацией группировки войск „Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин», - сказано в заявлении российского ведомства.

Российское военное ведомство сообщало, что в течение воскресенья над Курской областью было сбито три украинских беспилотника. Также, по данным регионального оперштаба, в воскресенье над регионом были уничтожены три ракеты ВСУ.

Руководство Курской АЭС, которая, по мнению провоенного блогера Alex Parker, может быть целью наступления ВСУ, сообщило, что атомная электростанция работает в штатном режиме.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 - в режиме эксплуатации „без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», - цитирует «Интерфакс» сообщение АЭС.

Что говорят украинские военные?

Украинский военный в Судже в Курской области. За почти 4 месяца контрнаступления россияне смогли приблизиться к этому городу на расстояние 3-4 км. Фото: EPA

Украинский Генштаб подробности своей наступательной операции не раскрывает. При этом в ежедневной сводке говорится, что 5 января резко возросло количество боестолкновений именно в Курской области. Если за сутки 4 января здесь было 33 боевых столкновения, то к 16:00 воскресенья зафиксировано уже 42, причем 12 боев еще продолжаются.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что украинцы «неожиданно атаковали» россиян в Курской области.