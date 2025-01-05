Семь главных технологических трендов, которые затронут нас в 2025 году

Какие технологические достижения можно ожидать в 2025 году? Профессор Льюис Эндлар из Университета Киэля в издании The Conversation выделил семь областей, за которыми стоит следить.

1. Эра ИИ-агентов

Искусственный интеллект продолжит быстро развиваться, уделяя особое внимание ИИ-агентам - интеллектуальным программам, которые могут сотрудничать и находить оптимальные решения для достижения поставленных человеком целей.

Например, ИИ-агенты могут писать компьютерный код, меняя подход к работе технологических компаний и позволяя людям программировать без технических навыков.

В таких отраслях, как автомобилестроение, ИИ-агенты могут управлять полностью автоматизированным производством с помощью роботов. Они также способны оценивать заявки на ипотеку или заменять множество приложений на смартфонах одним универсальным интерфейсом.

Tesla Optimus Gen 2 - это усовершенствованный робот нового поколения с 22 степенями свободы движения рук. Кроме того, Илон Маск пообещал, что внутрь робота будет встроен интеллектуальный чат-бот. Фото: Tesla AI

Гуманоидный робот Tesla Optimus - один из возможных примеров технологии ИИ-агентов. Илон Маск заявил, что Optimus начнет выполнять задачи на предприятиях Tesla уже в 2025 году и, возможно, поступит в продажу к 2026 году.

По прогнозам консалтинговой компании Gartner, к 2030 году искусственный интеллект будет выполнять около 80% задач управления проектами.

2. Персонализированное образование и бизнес-аналитика

В образовании мы движемся от линейных учебных программ к индивидуально адаптированным курсам. Искусственный интеллект позволит легко создавать учебные планы, учитывая навыки, опыт и даже самочувствие учащихся, отслеживая, например, режим сна с помощью данных смарт-часов.