45 лет назад запуск обычной компьютерной программы был настоящим испытанием. Устранять ошибки в перфокартах и добиться работоспособности программы занимало несколько недель. Сегодня даже смартфон обладает большей вычислительной мощностью, чем все те машины вместе взятые, а инструменты искусственного интеллекта (ИИ) позволяют, например, выполнять синхронный перевод разговоров в реальном времени.
Семь главных технологических трендов, которые затронут нас в 2025 году
Какие технологические достижения можно ожидать в 2025 году? Профессор Льюис Эндлар из Университета Киэля в издании The Conversation выделил семь областей, за которыми стоит следить.
1. Эра ИИ-агентов
Искусственный интеллект продолжит быстро развиваться, уделяя особое внимание ИИ-агентам - интеллектуальным программам, которые могут сотрудничать и находить оптимальные решения для достижения поставленных человеком целей.
Например, ИИ-агенты могут писать компьютерный код, меняя подход к работе технологических компаний и позволяя людям программировать без технических навыков.
В таких отраслях, как автомобилестроение, ИИ-агенты могут управлять полностью автоматизированным производством с помощью роботов. Они также способны оценивать заявки на ипотеку или заменять множество приложений на смартфонах одним универсальным интерфейсом.
Гуманоидный робот Tesla Optimus - один из возможных примеров технологии ИИ-агентов. Илон Маск заявил, что Optimus начнет выполнять задачи на предприятиях Tesla уже в 2025 году и, возможно, поступит в продажу к 2026 году.
По прогнозам консалтинговой компании Gartner, к 2030 году искусственный интеллект будет выполнять около 80% задач управления проектами.
2. Персонализированное образование и бизнес-аналитика
В образовании мы движемся от линейных учебных программ к индивидуально адаптированным курсам. Искусственный интеллект позволит легко создавать учебные планы, учитывая навыки, опыт и даже самочувствие учащихся, отслеживая, например, режим сна с помощью данных смарт-часов.
Кроме того, инструменты искусственного интеллекта становятся более точными в бизнесе: вместо крупных языковых моделей (LLM) компании будут использовать компактные языковые модели (SLM), которые эффективнее, требуют меньше данных и оптимизированы под конкретные нужды. Эти модели легко работают на мобильных устройствах.
3. Практическое применение квантовых компьютеров
Разработчики квантовых компьютеров сосредоточатся на исправлении ошибок, что приблизит нас к практическому использованию квантовых технологий. Эти компьютеры смогут решать задачи, которые слишком сложны для классических компьютеров.
4. Слияние физических и виртуальных миров
Технологии дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR) будут использоваться все чаще.
Например, устройства типа Meta Quest помогут объединить виртуальный и физический миры, предлагая новые возможности как для работы, так и для развлечений.
В 2025 году мы увидим новые продукты и улучшения от таких компаний, как Meta, Apple и другие.
5. Революция блокчейна
Технология блокчейна повысит прозрачность и отслеживаемость в цепочках поставок, а также улучшит безопасность и эффективность в здравоохранении и финансовом секторе.
Например, данные пациентов станут более защищенными, а финансовые операции - быстрее и дешевле, что позволит предоставлять банковские услуги на малоразвитых рынках.
6. Начало эпохи 6G
В 2025 году начнется процесс стандартизации технологий 6G, обещающих более быструю и эффективную передачу данных. Ключ к успеху - единые глобальные стандарты, которые, вероятно, появятся в ближайшие годы.
7. Развитие беспилотных автомобилей
В 2025 году автономные автомобили достигнут еще более высокого уровня автономности. Например, роботакси от Tesla и система Drive Pilot от Mercedes движутся к полной автоматизации.
Эти инновации позволят технологиям выполнять задачи, которые раньше были под силу только людям, что повысит эффективность и приведет к значительным изменениям в работе. В результате появится больше свободного времени и улучшится качество жизни.