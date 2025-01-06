Катри Райк отреагировала на продолжающееся сокращение численности населения Нарвы

«Более трех лет назад мы говорили, что Нарва могла бы стать для новых людей своим Сингапуром - местом, где легко начать жить в Европе, привлекая жителей из Украины, Беларуси и России. Но сейчас мы понимаем, что это не реалистичный план», - заявила политик в интервью корреспонденту «Актуальной камеры» на телеканале ETV Юри Николаеву.

По словам Катри Райк, теперь она надеется на молодых людей, которые хотят жить в Нарве: «Надеюсь, что они вернутся, но в первую очередь на то, что к людям вернется хоть немного надежды в будущее Нарвы».

Напомним, что за год численность населения Нарвы уменьшилась на 836 человек до 52 058 жителей.