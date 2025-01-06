Мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) прокомментировала продолжающееся сокращение численности населения третьего по величине города страны, пишет Rus.ERR.
Катри Райк отреагировала на продолжающееся сокращение численности населения Нарвы
«Более трех лет назад мы говорили, что Нарва могла бы стать для новых людей своим Сингапуром - местом, где легко начать жить в Европе, привлекая жителей из Украины, Беларуси и России. Но сейчас мы понимаем, что это не реалистичный план», - заявила политик в интервью корреспонденту «Актуальной камеры» на телеканале ETV Юри Николаеву.
По словам Катри Райк, теперь она надеется на молодых людей, которые хотят жить в Нарве: «Надеюсь, что они вернутся, но в первую очередь на то, что к людям вернется хоть немного надежды в будущее Нарвы».
Напомним, что за год численность населения Нарвы уменьшилась на 836 человек до 52 058 жителей.