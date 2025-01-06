Фото На большом складе вспыхнул пожар

На вызов спасатели отреагировали усиленным составом: прибывшая первой спасательная команда Вяйке-Маарья обнаружила пожар в одном помещении заброшенного производственного здания, в котором горел матрас. Здание было наполнено густым черным дымом.

В 20:19 поступил новый вызов на тот же адрес. По предварительной информации, здание полыхало открытым пламенем. К счастью, большого пожара не произошло: сгорел один из подоконников и помещение было немного задымлено.