По словам командующего ВМС Эстонии коммодора Иво Вярка, в традиционном понимании морской войны ни Россия, ни Украина не имеют доминирования в Черном море, пишет Rus.ERR.
Командующий ВМС Эстонии: ни Россия, ни Украина не доминируют в Черном море
Такое мнение он высказал в эфире программы «Украинская студия» на телеканале ETV, передает в понедельник, 6 января, новостная передача «Актуальная камера» (ETV+).
«Сегодня все Черное море можно считать спорной морской территорией, где обе стороны фактически имеют определенную степень свободы действий», - заявил Вярк.
«И эта свобода действий, очевидно, больше вблизи побережья. Обе стороны имеют собственную противовоздушную оборону, морские мины и береговую поддержку различных систем вооружения», - добавил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк.