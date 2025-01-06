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Эстонский экипаж вошел в топ-30 гонщиков на ралли Дакар!

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Урво Мяннама и Ристо Лепик на ралли Дакар.
Урво Мяннама и Ристо Лепик на ралли Дакар. Фото: Antonin Vincent

В воскресенье утром в Бише стартовал второй скоростной этап ралли Дакар в пустыне, который оказался весьма успешным для эстонцев Урво Мяннама и Ристо Лепика (Toyota GR DKR Hilux EVO).

Они вошли в число 27 самых быстрых участников, добравшихся до лагеря, расположенного на 618-м километре, куда гонщики должны были прибыть после 17:00. На 48-часовом спецучастке гонщики ночуют в пустыне в палатках, и эстонцы ночевали вместе с лучшими участниками Дакара. На месте им нужно было самостоятельно справляться со всеми вопросами, связанными с автомобилем.

В настоящий момент Мяннама и Лепик занимают 22-е место на этапе, отставая от лидеров, также выступающих на Toyota – Язида Аль-Раджи и Тимо Готтшалька, на 44 минуты и 58 секунд.

«Это был довольно жесткий этап, нас изрядно потрясло. В начале пробили одну шину, но смогли ее заменить. После все было в порядке, мы довольны», – отметил Мяннама.

Цель эстонцев заключалась в том, чтобы добраться до лагеря, расположенного перед их фактическим местом ночевки. Таким образом, они даже перевыполнили план. Сегодня им предстоит финишировать на этапе, преодолев еще 349 километров.

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