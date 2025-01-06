На эстонском авторынке произошел беспрецедентный рост продаж

«Прогнозы о том, что конец года станет очень активным периодом для продаж автомобилей, оправдались. Более того, в годовом выражении продажи автомобилей в 2024 году выросли на 11,1%. Если в 2023 году в Эстонии было продано 26 903 автомобиля, то в 2024 году – почти 30 000. Введение автоналога с начала этого года стало очевидной причиной, по которой покупатели откладывали свои решения до конца года, а продавцы достигли рекордных объемов продаж», – говорит директор представительств Elke в Таллинне Райдо Розенфельд.

По оценке Elke, в такой ситуации преимущество было у тех автопродавцов, у которых был хороший складской запас. «Те, у кого склады были заполнены автомобилями и кто мог очень быстро реагировать на растущий спрос, безусловно, имели конкурентное преимущество на рынке», – отмечает Розенфельд.

В сегменте легковых автомобилей лидером рынка в декабре стала Toyota с долей рынка 20,3%. На втором месте Škoda с долей 18,1%, на третьем – Volkswagen с 14,7%, на четвертом – Renault с 9,6%, на пятом – Kia с 4,2%, на шестом – Dacia с 3,7%. Седьмое, восьмое и девятое места заняли Audi, Citroën и Hyundai, доли которых составили около 2%.

В сегменте коммерческих автомобилей в декабре лидером рынка также стала Toyota с долей 24,5%. На втором месте Ford с 14,5%, на третьем – Volkswagen с 13,3%, на четвертом – Peugeot с 12,3%, на пятом – Citroën с 11,5%, на шестом – Renault с 10,5%.

Сводный анализ продаж новых автомобилей категорий M1+N1 за год показывает, что Toyota стала самым продаваемым брендом в Эстонии. Всего было продано 5310 новых автомобилей Toyota.

По типу топлива в прошлом году наиболее популярными были автомобили с гибридными силовыми установками. Всего было продано 11 614 таких автомобилей, что составило 45,1% от общего объема продаж (сегмент легковых автомобилей, категория M1).

На втором месте по популярности оказались автомобили с бензиновыми двигателями – 6783 автомобиля, доля от общего объема продаж составила 26,3%. За ними следуют автомобили с дизельными двигателями – 4507 проданных автомобилей (17,5%). Электромобилей было зарегистрировано 1323, их доля составила 5,1% от общего объема продаж.