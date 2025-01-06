Серия краж: матерый вор и его сообщник успели нанести большой ущерб

В Раквереском доме суда в рамках договорного производства Дмитрий и Андрей были признаны виновными в кражах: первый приговорен к одному году тюремного заключения, но наказание останется условным, если он не совершит новое преступление в течение полутора лет, а второго приговорили к двум годам лишения свободы, но также условно с трехлетним испытательным сроком.