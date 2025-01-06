Перед судом предстали Дмитрий и Андрей, которым было предъявлено обвинение в целой серии краж.
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Серия краж: матерый вор и его сообщник успели нанести большой ущерб
В Раквереском доме суда в рамках договорного производства Дмитрий и Андрей были признаны виновными в кражах: первый приговорен к одному году тюремного заключения, но наказание останется условным, если он не совершит новое преступление в течение полутора лет, а второго приговорили к двум годам лишения свободы, но также условно с трехлетним испытательным сроком.