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Серия краж: матерый вор и его сообщник успели нанести большой ущерб

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Вор Андрей украл даже бутылки шампанского. Фото иллюстративное.
Вор Андрей украл даже бутылки шампанского. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Перед судом предстали Дмитрий и Андрей, которым было предъявлено обвинение в целой серии краж.

В Раквереском доме суда в рамках договорного производства Дмитрий и Андрей были признаны виновными в кражах: первый приговорен к одному году тюремного заключения, но наказание останется условным, если он не совершит новое преступление в течение полутора лет, а второго приговорили к двум годам лишения свободы, но также условно с трехлетним испытательным сроком.

Оба также должны выполнить требования, указанные в поданных против них гражданских исков.

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