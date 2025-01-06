Олимпийский чемпион остался без десятков тысяч евро

В субботу состоялся предпоследний этап тура, и перед его стартом Крюгер занимал второе место, уступая лишь Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, который шел к своей четвертой победе на Tour de Ski. Роковым для Крюгера стал первый участок дистанции – на спуске он упал и откатился на 50-е место. В общем зачете он оказался в конце третьего десятка и был вынужден распрощаться с крупным призовым фондом.

Шведская газета Expressen подсчитала, что без падения Крюгер мог бы сохранить второе место в туре. Второе место в общем зачете принесло бы ему призовые в размере 55 000 швейцарских франков, что эквивалентно 58 688 евро.

Поскольку на момент падения в гонке со сменой лыж Крюгер находился в тройке лидеров, он потенциально потерял около 3200 евро призовых. В итоге Крюгер занял 22-е место в общем зачете, что не принесло ему дополнительных выплат. Однако за победу на финальном этапе ему начислили 3200 евро.

Специалисты подсчитали, что в общей сложности Крюгер потерял на Tour de Ski до 61 888 евро.

«Это большая сумма. Для меня это имело бы большое значение. Но в то же время все призовые – это лишь бонус. Я старался использовать всю свою агрессию для достижения хорошего результата», – сказал Крюгер в интервью Expressen.

31-летний Крюгер завоевал четыре олимпийские медали, три из которых – в 2018 году в Пхёнчхане. Золото он получил в гонке со сменой лыж и в эстафете 4x10 км среди мужчин. Серебро – в гонке на 15 км свободным стилем, а в 2022 году – бронзу в марафоне на 50 км свободным стилем.

Кроме того, Крюгер является трехкратным чемпионом мира. В 2023 году в Планице он завоевал золото в гонке на 15 км свободным стилем, в гонке со сменой лыж на 30 км и в мужской эстафете.