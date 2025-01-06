В Махтраской основной школе начался набор в класс Монтессори

Подать заявление могут дети, начинающие обучение осенью 2025 года, которые свободно владеют эстонским языком на уровне родного и живут в Таллинне.

Таллиннская основная школа Махтра является одной из пяти переходных школ Таллинна, которые в 2025 году откроют классы для детей, свободно говорящих на эстонском языке. По словам директора школы Эдгара Родиченко, решение об открытии класса на основе педагогики Монтессори продиктовано стремлением школы сосредоточиться на развитии социально-эмоциональных компетенций учащихся.

«Основа сотрудничества - это эмпатичное поведение: способность учитывать чувства и потребности других, проявляя при этом понимание и поддержку. Мы уделяем особое внимание развитию этого навыка в рамках нашей целодневной школьной программы, а теперь пришло время сделать следующий шаг и вывести развитие социально-эмоциональной компетентности на новый уровень с открытием класса Монтессори», - отметил Родиченко.

Таллиннская основная школа Махтра приглашает в класс Монтессори детей из семей, которые ценят идеи роста и готовы активно поддерживать развитие своего ребенка.

Будущая учительница класса Монтессори Карин Кангур стремится создать среду, поддерживающую самостоятельное обучение и учитывающую индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка. «Моя цель - создать безопасную образовательную среду, где ребенок будет чувствовать, что его личность и интересы важны. С помощью внимательного наставничества и вдохновляющих учебных материалов я поддержу естественное любопытство и уверенность в себе у детей», - сказала Кангур.

Методика Монтессори представляет собой подход к обучению и воспитанию, который сосредоточен на естественном развитии ребенка и его стремлении к знаниям. Наряду с академическими знаниями в рамках этой методики дети приобретают и социальные навыки. В классах используются специальные учебные материалы, а учителя проходят обучение, признанное на международном уровне Международная Ассоциация Монтессори (AMI). Расходы на обучение учителей покрывают Образовательный фонд Heateo и Таллинн.

В класс Монтессори примут до 15 учеников. Подать заявление можно до 19 января на сайте Таллиннской основной школы Махтра.