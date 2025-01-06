В декабре средняя цена на жилье в Таллинне достигла 3045 евро за квадратный метр

1Partner Kinnisvara в начале каждого месяца публикует свежий обзор рынка и сделок с недвижимостью. На сайте 1Partner Kinnisvara публикуется график сравнения цен сделок с недвижимостью в Таллинне, где можно ознакомиться с простым обзором ежемесячных изменений стоимости единицы площади с разбивкой по районам.

1Partner имеет более чем 20-летний опыт работы и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе.

Предприятия 1Partner предлагают услуги посредничества, оценки, строительства, девелопмента, администрирования и управления инвестициями в сфере недвижимости.

1Partner является официальным партнером в странах Балтии самой крупной в мире компании, консультирующей по вопросам коммерческой недвижимости JLL (Jones Lang LaSalle).