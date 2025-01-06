В декабре при продаже недвижимости в Таллинне средняя цена квадратного метра выросла до 3045 евро, самая дорогая квартира была продана за 1 016 968 евро.
В декабре средняя цена на жилье в Таллинне достигла 3045 евро за квадратный метр
Всего в декабре в Таллинне было заключено 962 сделки купли-продажи недвижимости. «Активность рынка осталась на уровне предыдущих месяцев, но, в силу длительного периода праздников, абсолютное количество сделок было меньше, чем в ноябре», - прокомментировал последний месяц года Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.
Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в прошлом месяце составила 3045 евро (в ноябре 3012 евро), а медианная цена выросла до 2833 евро за квадратный метр (в ноябре 2752 евро). «Медианная цена росла быстрее средней цены, и это указывает на то, что наконец-то чаще стали заключаться сделки в отношении более дорогих квартир», - пояснил Вахтер, по словам которого, на рынке есть предпосылки для некоторого роста цен.
Поскольку январь на рынке недвижимости, как правило, бывает более спокойным, по мнению Вахтера, будет интересно понаблюдать, сохранится ли рынок на уровне последних месяцев или произойдет сезонная коррекция активности в заключении сделок. «Я считаю, что цены останутся на нынешнем уровне, но, с учетом меньшего количества рабочих дней, в январе сделок будет меньше, чем в предыдущие 2-3 месяца. В силу значительного снижения Euribor, перспективы начавшегося года по сравнению с прошедшим представляются оптимистичными, кроме того, в преддверии повышения НСО, в первом полугодии можно ожидать определенного роста активности на рынке новостроек», - добавил Мартин Вахтер.
В декабре в Таллинне кроме квартир были также проданы 34 предназначенных под жилую застройку земельных участка с постройками и девять земельных участков с целевым назначением «жилая земля», самый дорогой из которых стоил 3 804 579 евро.
1Partner Kinnisvara в начале каждого месяца публикует свежий обзор рынка и сделок с недвижимостью. На сайте 1Partner Kinnisvara публикуется график сравнения цен сделок с недвижимостью в Таллинне, где можно ознакомиться с простым обзором ежемесячных изменений стоимости единицы площади с разбивкой по районам.
1Partner имеет более чем 20-летний опыт работы и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе.
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