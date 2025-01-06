КОНЕЦ ЭПОХИ Известная таксофирма объявила о прекращении работы

Компания немедленно приступит к переговорам о расторжении договоров с такси и других договорных обязательств. Работа такси по договорам будет продолжаться до тех пор, пока обязательства компании не будут выполнены. Клиентам, не заключившим договор, услуги такси будут предоставляться в течение следующего месяца. В результате ликвидации будут сокращены четырнадцать человек в офисе и колл-центре.

По словам генерального директора Infortar Мартти Талгре, изменились как рынок, так и направленность деятельности компании. «Tallink Takso был создан в первую очередь для обслуживания пассажиров Tallink, но сегодня ситуация на рынке изменилась до неузнаваемости, и получение быстрого и качественного сервиса больше не является проблемой с точки зрения клиента. Кроме того, следует отметить, что Infortar стал зарегистрированной на бирже компанией, которая, стремясь к постоянному росту, фокусируется на развитии прибыльного бизнеса в своих основных сферах деятельности», - сказал Талгре.

В 2023 году убытки AS Tallink Takso составили 211 000 евро, а в 2022 году - 283 000 евро. Для Infortar эта сделка означает выход из бизнеса такси.

Сделка не является сделкой, выходящей за рамки обычного хода дел, сделкой существенной важности или сделкой со связанной стороной в смысле раздела «Требования к эмитентам» правил Таллиннской фондовой биржи NASDAQ и не окажет существенного влияния на деятельность Infortar. Наблюдательный совет и члены правления Infortar не имеют иной личной заинтересованности в сделке.

Infortar работает в семи странах, основными сферами его деятельности являются морской транспорт, энергетика и недвижимость. Infortar владеет 68,5% акций AS Tallink Grupp, 100% акций AS Elenger Grupp, а также разнообразным и современным портфелем недвижимости площадью около 116 тысяч квадратных метров.

Помимо трех основных видов деятельности, Infortar активно работает в сфере строительства и добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, полиграфии и других областях. Всего в концерн Infortar входят 105 компаний: 96 компаний группы, четыре аффилированные компании и пять дочерних компаний аффилированных компаний. Без учета аффилированных компаний в Infortar работает 6108 человек.