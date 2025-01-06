Председатель Центристской партии Михаил Кылварт направил премьер-министру Кристену Михалу открытое письмо, в котором призвал отказаться от намерения закрыть сланцевую промышленность.
Кылварт: следует отказаться от намерения закрыть сланцевую промышленность
«Любые другие приоритеты в сфере энергетики следует считать второстепенными по сравнению с обеспечением надежности электроснабжения, сохранением благосостояния населения и конкурентоспособности предприятий. Недавний инцидент с Estlink 2 продемонстрировал, что в нынешней ситуации в области безопасности невозможно обеспечить энергетическую безопасность за счет внешних соединений», - написал Кылварт.
По его словам, сланец - единственный природный ресурс Эстонии, который позволяет производить электроэнергию с помощью управляемых мощностей вне зависимости от внешних факторов, и ему нет равноценной альтернативы ни на сегодняшний день, ни в ближайшем будущем.
«Производство электроэнергии из сланца может быть гораздо экологичнее и эффективнее, однако в этом направлении не продвинулись, поскольку сланцевую промышленность в скором времени планируется закрыть», - добавил Кылварт.
По его словам, замена сланцевых электростанций на газовые не является разумной, так как нестабильная ситуация в мировой экономике и сфере безопасности не позволяет прогнозировать стабильность поставок и цены на газ. Кроме того, газовые электростанции в конечном итоге могут оказаться не намного экологичнее современных сланцевых электростанций. На этот факт также обратил внимание профессор Алар Конист.
«Обеспечить энергетическую безопасность за счет ветрогенераторов и солнечных панелей невозможно, так как объем производимой ими электроэнергии невозможно регулировать, а технологии хранения больших объемов электроэнергии пока не изобретены. Также нецелесообразно использовать сланцевые электростанции лишь в качестве стабилизатора для возобновляемой энергетики, поскольку постоянный запуск и остановка оборудования экономически невыгодны и неэкологичны. Возможности обеспечить энергетическую безопасность за счет неуправляемых мощностей сегодня существуют лишь в виде политических лозунгов, что влечет за собой расходы в миллиарды евро из карманов налогоплательщиков. При этом научные расчеты не подтверждают реальность достижения энергетической безопасности за счет ветряной и солнечной энергетики», - написал лидер Центристской партии.
Таким образом, по его словам, на данный момент у Эстонии нет равноценной альтернативы электроэнергии из сланца. «Единственным вариантом могла бы стать атомная энергия, однако строительство атомной электростанции займет минимум 15 лет», - отметил Кылварт.
По его словам, необходимо незамедлительно принять решение продолжить производство электроэнергии из сланца в течение минимум 20 лет; начать переговоры и консультации на уровне Европейского союза о продолжении производства электроэнергии из сланца по экономическим соображениям и соображениям безопасности; модернизировать и провести ремонт существующих сланцевых электростанций, включая их оснащение установками по улавливанию углерода; построить новую сланцевую электростанцию, которая вместе с уже существующими мощностями смогла бы полностью покрывать потребности Эстонии в электроэнергии; внешние соединения должны оставаться в качестве меры на время чрезвычайных ситуаций.
«Во всем мире начинают осознавать, с какими рисками и убытками связаны нереалистичные климатические цели и вносить коррективы в ранее разработанные планы. Для Эстонии игнорирование реальности не является разумным и посильным. В ситуации, когда кризисы и тему безопасности используют в качестве оправдание для значительного повышения налоговой нагрузки на жителей Эстонии, эти же аргументы должны считаться достаточно вескими, чтобы пересмотреть также энергетическую политику и климатические цели», - добавил Кылварт.