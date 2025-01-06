Кылварт: следует отказаться от намерения закрыть сланцевую промышленность

«Любые другие приоритеты в сфере энергетики следует считать второстепенными по сравнению с обеспечением надежности электроснабжения, сохранением благосостояния населения и конкурентоспособности предприятий. Недавний инцидент с Estlink 2 продемонстрировал, что в нынешней ситуации в области безопасности невозможно обеспечить энергетическую безопасность за счет внешних соединений», - написал Кылварт.

По его словам, сланец - единственный природный ресурс Эстонии, который позволяет производить электроэнергию с помощью управляемых мощностей вне зависимости от внешних факторов, и ему нет равноценной альтернативы ни на сегодняшний день, ни в ближайшем будущем.

«Производство электроэнергии из сланца может быть гораздо экологичнее и эффективнее, однако в этом направлении не продвинулись, поскольку сланцевую промышленность в скором времени планируется закрыть», - добавил Кылварт.

По его словам, замена сланцевых электростанций на газовые не является разумной, так как нестабильная ситуация в мировой экономике и сфере безопасности не позволяет прогнозировать стабильность поставок и цены на газ. Кроме того, газовые электростанции в конечном итоге могут оказаться не намного экологичнее современных сланцевых электростанций. На этот факт также обратил внимание профессор Алар Конист.